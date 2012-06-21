Давня чеська земля ховає в собі чимало скарбів, які часом буквально валяються під ногами. Нещодавно літній житель селища Челіво, що неподалік від Бенешова, виявив на власній грядці горщик із золотими і срібними монетами XV століття – такий «урожай» підніс йому город, на якому він довгі роки вирощує цибулю.

«Це сталося ось тут, де росте цибуля, а коли я її збирав, то знайшов невелику монетку. Зробив крок і раптом бачу ще одну ... На наступний день вранці я взяв граблі і почав розгрібати в цьому місці землю. Нічого. Спробував знову і побачив п'ять монеток. Тоді я сказав собі: «О, тут щось є!» Потім я продовжував ворушити землю граблями і наткнувся на цей скарб», – показує 90-річний Мирослав Юрнічек те місце, де виявив горщик, який ніби прилетів на сільський город зі сторінок чарівної казки. 583 золоті і срібні монети пролежали в землі понад півтисячі років. «Повинен сказати, я був просто вражений. Хоча я вже людина похилого віку, я був просто у нестямі від щастя!», – описує свої враження пан Юрнічек у ту мить.

Син господаря городу Зденек каже, що вони випадково зачепили граблями землю якраз поруч з горщиком, побачивши який відразу сповістили про знахідку владі. «Верхня частина відламалася, звідти висипалася ще чотири або п'ять монет, і ми більше нічого там не чіпали. Вчені були дуже раді, тому що могли безпосередньо задокументувати витяг скарбу з землі».

Його батько вважає, що таким чином земля винагородила його за убогий урожай, який виявився через посуху менше звичайного. Тепер чоловікові залишається тільки гадати, хто сховав у його землі скарб. «У мене не виходить ця історія з голови, я хотів би це з'ясувати. Підозрюю, що зробити це міг якийсь злодій, проте, хто його знає», – гадає Мирослав Юрнічек, який тепер постійно розглядає землю під ногами, вважаючи, що в його грядках можуть бути заховані і інші скарби.

За скарб, переданий державі, пан Юрнічек отримав фінансову винагороду. На місці знахідки археологи також виявили фрагменти шкіри, текстильної тканини і мотузок. Вчені вже очистили від землі і вивчили монети, які тепер стали експонатами музею регіону Подбланіцко.

«Велика частина артефактів з Челіво, або, простіше кажучи, скарбу, відноситься приблизно до середини XV століття. Це була неспокійна переломна епоха, і зміст знахідки це підтверджує – вона складається з празьких грошів і дрібної монети, головним чином, пфенігів», – розповідає директор музею Радован Цадер.

ДОВІДКА «УК»

Перша половина XV століття – час гуситських воєн і хрестових походів проти чеських «єретиків». Знайдені монети були викарбувані в період з 1350 по 1455 рік у чеських, австрійських, німецьких і угорських землях. Основну частину скарбу склали монети епохи Яна Люксембурзького, Карла IV і його сина Вацлава IV. Особливо цінними вчені вважають золоті угорські дукати часів Зигмунда Люксембурзького і Альбрехта I Габсбурга.

Що міг у ті часи придбати на суму, заховану в землі, тодішній чеський житель?

«На ці гроші можна було купити двох коней, два меча, шість корів, одинадцять поросят або 17 пар взуття з довгими загостреними носами, яку носили в ту епоху», - пояснює вчений.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»