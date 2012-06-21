Наша країна долучилася до Декларації про безпеку шкіл (Safe Schools Declaration), ставши сотою державою, які підтримали положення документа. Відповідний лист із підтвердженням участі України підписала міністр освіти і науки Ганна Новосад. Документ вже відправлено офіційними каналами до міністерства закордонних справ Норвегії.
«Для України честь бути сотою державою, що приєдналася до Декларації про безпеку шкіл. Зараз наша країна перебуває в надзвичайно складній ситуації збройного конфлікту. Це травмує нас усіх. Однак попри все, одне з основних наших завдань — гарантувати безпеку наших дітей. Школа — це простір довіри і зростання. Діти нормально навчаються лише тоді, коли їх не гнітить страх, особливо страх за своє життя. І надалі ми робитимемо все можливе, щоб кожна українська дитина навчалася у безпечному інклюзивному середовищі, що дає змогу розкритися таланту кожного учня», — зазначає урядовець.
Декларація містить зобов’язання для запобігання й реагування на напади і використання закладів освіти з військовою метою в період збройного конфлікту. У країнах, які долучилися до декларації раніше, вже розроблено й успішно впроваджують підходи до імплементації документа.
За чотири роки від часу відкриття декларації у багатьох країнах-підписантах відбулися зміни у політиці держави щодо освіти в час збройного конфлікту, і їхній досвід може бути цінним для України, повідомляє пресслужба МОН.
Важливий аспект полягає у відновленні освітньої інфраструктури, забезпеченні психологічної реабілітації учнів, батьків і вчителів, сприянні проведенню тренінгів з безпеки та охорони здоров’я.