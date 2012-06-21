Як повідомив на брифінгу заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, за минулу добу захворіло 62 особи.
Тож у нас 218 випадків, з них 5 летальних. Загальна картина така: Вінницька область 5 випадків, Волинська -2, Дніпропетровська – 3, Донецька – 2, Запорізька – 8, Закарпатська – 1, Житомирська – 2 (1-летальний), Івано-Франківська – 24 (2-летальні), Київ – 47, Київська область – 32, Львівська – 3, Луганська – 1, Одеська – 4, Рівненська – 9, Тернопільська – 25 (1-летальний), Херсонська – 1, Чернівецька – 47 (1-летальний), Черкаська – 2.
Він повідомив позитивну новину – четверо українців одужали від коронавірусної хвороби. Усі в Чернівецькій області. Серед них 3 дорослих і 1 дитина. Також очікує виписки п’ятий чернівчанин – результати тесту будуть до кінця дня.
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«Урядового кур’єра»