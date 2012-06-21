Ціни на українські яблука у вересні скоротилися на 18% за рахунок збільшення пропозиції на ринку, повідомила прес-служба асоціації «Український клуб аграрного бізнесу».
Крім того, згідно з повідомленням, подешевшала також більшість овочів. Зокрема, найбільше в ціні збавила цибуля — на 9%, та водночас цінники на картоплю і буряк знизилися всього на 1%.
Тим часом, м'ясо і молоко, за даними УКАБ, навпаки, подорожчали в межах від 2% до 4%. Ціни на продовольчі продукти залишилися стабільними.
Прес-служба додала, що в жовтні експерти прогнозують коливання цін на овочі в межах 3—5%, як в одну так і в іншу сторону. Вартість яблук буде коливатися в межах 4—6%.
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Згідно з прогнозами експертів, ціни на м'ясо в поточному місяці також не будуть стабільними. Крім того, очікується, що молоко може зрости в ціні на 2—5% під впливом чинника сезонності.
У той же час бакалійні продукти почнуть дешевшати через сезонне збільшення виробництва. За даними УКАБ, закупівельні ціни на куряче і свиняче м'ясо на українському ринку з початку жовтня, через кілька місяців активного росту, продемонстрували негативну динаміку, скоротившись на 3%.