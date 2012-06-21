Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
Складний нині час. Комусь припекло одружуватися чи виходити заміж, бо знайшли своє щастя. А хтось хоче розлучитися. Однак карантин вносить свої корективи.
Як розповіли у Черкаському міському відділі державної реєстрації актів цивільного стану, молодятам пропонують переносити урочисті церемонії на пізніші строки. Правда, є й такі, хто дуже наполягає і не проти реєструвати шлюб в обмеженому колі, не порушуючи протикарантинних заходів. Церемонія реєстрації зараз відбувається в обмеженому форматі: участь у ній беруть тільки наречені, їхні батьки та свідки, до того ж усі — в медичних масках.
Працівники РАЦСУ бідкаються: мовляв, страждає зазвичай чіткий графік реєстрації. Але з розумінням ставляться до ситуації. Та й не до урочистостей нині людям: ресторани не працюють, настрій не святковий. Проте трапляються молоді пари, яким весілля подавай, як зірку з неба. Таким пропонують добре подумати, аби не наражати себе та інших на небезпеку.
Одначе більшість наречених таки керуються здоровим глуздом. Та й відкладене весілля — не завжди напасть: у когось почуття стануть міцнішими, а хтось і передумає вступати до шлюбу. У житті всякого буває. А ті пари, які намірилися розлучитися, — можливо, й передумають. Та й дякуватимуть карантинові, як це було, приміром, у молодого подружжя Мартиненків із Черкас. Їхній союз став іще міцнішим.