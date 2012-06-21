У людей, які палять, і у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень в легеневих клітинах з'являється більше білка, що сприяє коронавірусній інфекції.

COVID-19 – це хвороба, яку викликає новий коронавірус SARS-CoV-2. Вона протікає у різних людей по-різному: у когось симптомів майже немає, а хтось помирає. Очевидно, є фактори, які впливають на тяжкість інфекції. У статті, опублікованій у European Respiratory Journal йдеться, що до цих чинників входить хронічне обструктивне захворювання легень (ХОЗЛ) і паління.

ХОЗЛ – це поступове пошкодження бронхів, бронхіол і альвеол, що супроводжується запаленням і інфекціями. Бронхи і альвеоли перестають виконувати свої функції: повітря в них не проходить, і газообмін у легенях порушується. Коли стався спалах COVID-19 в Китаї, китайські лікарі помітили, що у пацієнтів з ХОЗЛ вірусна інфекція протікає набагато важче.

Співробітники Університету Британської Колумбії припустили, що в легенях пацієнтів з ХОЗЛ є щось таке, що полегшує вірусу доступ до клітин. Відомо, що новий коронавірус SARS-CoV-2 використовує для входу в організм клітинний мембранний білок ACE2. Було вирішено перевірити, чи відрізняються цим білком клітини легенів у людей з ХОЗЛ і у здорових людей.

Для дослідження вчені взяли 21 зразок легеней у пацієнтів з ХОЗЛ і 21 зразок легеней без ХОЗЛ. З’ясувалося, що у клітин легенів з ХОЗЛ білка ACE2 було більше. Але на стан легенів впливає не тільки ХОЗЛ, а й, наприклад, паління. І коли для аналізу на ACE2 взяли зразки у курців, то виявилося, що і у них ACE2 більше, ніж у некурящих. При цьому якщо людина палила, але кинула, в її легеневих клітинах білка ACE2 буде все одно більше, ніж у того, хто ніколи не палив, але менше, ніж у того, хто продовжує палити.

Можна припустити, що через збільшення кількості ACE2 на поверхні клітини коронавірусу простіше в неї проникнути, і це стосується не тільки хворих на ХОЗЛ, але і курців – припущення, здається, більш ніж достовірне.

Невідомо, чи зменшить відмова від паління ризик зараження під час нинішньої епідемії, але напевно відмова від нездорової звички допоможе захиститися від інфекції в наступний раз, адже, на думку деяких фахівців, SARS-CoV-2 залишиться з нами подібно до інших сезонних вірусів.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»