Інтернет-спільноту обурила заява волонтера Романа Доніка про те, що очільник Луганщини не продовжує оренду будівлі 59-му військовому госпіталю, яку відновили у Сєверодонецьку. На підтвердження своїх слів він опублікував документ. Але згодом з’явився коментар від штабу операції Об’єднаних сил. «Об’єднані сили повідомляють: 59-й військовий шпиталь функціонує у штатному режимі. Між штабом Об’єднаних сил та керівництвом Луганської обласної військово-цивільної адміністрації тривають консультації щодо спільного використання будівлі обласної клінічної лікарні та 59-го військового шпиталю з метою максимально ефективного обслуговування цивільних і військових. Ми впевнені в тому, що буде знайдено конструктивне рішення, яке враховуватиме інтереси медичної галузі області, цивільного населення та військових медичних закладів», — сказано у заяві.
Власну позицію висловив і голова Луганської ОДА Віталій Комарницький. Зокрема він нагадав, що у травні 2015 року для потреб обласної клінічної лікарні було розроблено проєктно-кошторисну документацію для проведення капітальних ремонтів. Йшлося саме про споруду, яку згодом віддали для розташування мобільного військового шпиталю. Тоді уклали договір оренди на два корпуси.
«Зазначу, що всі ці п’ять років для Луганщини гостро стоїть питання відновлення медицини ІІІ рівня. Нині обласна клінічна лікарня розташована на базі орендованих приміщень у Сєверодонецьку, Лисичанську та Рубіжному. Існує величезна проблема надання високоспеціалізованої допомоги. Не надається належна допомога вагітним жінкам, породіллям, новонародженим дітям, зокрема й недоношеним», — повідомляє голова ОДА.
Оскільки область наразі не може надавати кваліфіковану допомогу, хворих транспортують до обласних лікарень Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Києва, але втрачається час, іноді вирішальний для здоров’я та життя людини.
«У зв’язку з тим, що загальна площа мобільного військового шпиталю становить 5812,7 кв. м, а обласна клінічна лікарня гостро потребує приміщень, пропоную використовувати ці об’єкти спільно, розділивши зони відповідальності. Наголошую: всю вчасну кваліфіковану медичну допомогу для наших військових гарантовано й цілодобово надаватимуть у повному обсязі», — підкреслив Віталій Комарницький.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»