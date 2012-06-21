Лісові та водні господарства з підпорядкування Міністерства екології та природних ресурсів України хочуть перетворити на акціонерні компанії.
Про це повідомляється у новій концепції реформування водогосподарської галузі Мінекології.
Нагадаємо, що наприкінці 2017 року Міністерство аграрної політики та продовольства України створило «Стратегію сталого розвитку та інституційного реформування лісового господарства України на період до 2022 року». Стратегію розвитку лісового господарства розробили без обговорення з громадськістю й науковцями та викликала шалену критику, інформує Економічні відомості.
Ідея Мінекології передбачає передачу всіх об’єктів державної власності, які знаходяться на балансі водно-господарських організацій, цим акціонерним компаніям. В тому числі – державну водно-господарську меліоративну інфраструктуру. В Україні – понад 49 тисяч ставків та понад три тисячі – озер.