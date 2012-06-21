Як уже повідомлялося, інсулінозалежні жителі Черкащини залишилися без державної фінансової допомоги. В обласному центрі та деяких районах інсулін діабетикам доводиться купувати за власні кошти. А це чималі гроші, яких у хворих іноді бракує. Незважаючи на сподівання медиків та хворих, депутати Черкаської обласної ради на останній сесії так і не профінансували закупівлю інсуліну. Йшлося про необхідність спрямувати на це понад 4 мільйони гривень. Із них мільйон 400 тисяч гривень мали віддати Черкасам, інше — у райони.
Для позитивного вирішення питання депутатам забракло двох голосів. Недавно міські депутати Черкас спрямували для хворих на діабет понад 4,5 мільйона гривень за потреби у п’ять із половиною. Профільні чиновники також сподівалися на допомогу обласних владних структур. Це б допомогло хворим людям обласного центру протриматися до середини січня наступного року, поки міська рада затвердить свій бюджет. Нині їм залишається лише сподіватися, що до кінця року «діабетичне питання» в області вирішать.