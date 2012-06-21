Публічні звіти щодо розслідування злочинів проти журналістів МВС зобов’язується представляти громадськості щокварталу. Глава відомства Арсен Аваков пообіцяв це під час зустрічі з головою Національної спілки журналістів Сергієм Томіленком. Координуватимуть зусилля МВС і Нацполіції заступник міністра Антон Геращенко і голова Національної поліції Ігор Клименко.
Погодився Арсен Аваков і на забезпечення персонального реагування на резонансні напади на журналістів в областях, перелік яких підготувала НСЖУ, повідомляє УНІАН. Серед них справи про підпали автомобіля журналіста Сергія Гузя в Кам’янському на Дніпропетровщині, жорстоке побиття телеоператора Вадима Макарюка у Харкові, напад на Укрінформ, стрілянину по пресцентру газети «Новий день» у Херсоні, побиття журналістів у Вінниці, на Чернігівщині, Житомирщині, Одещині.
«МВС відкрите до діалогу для поліпшення безпеки журналістів. Перед Національною поліцією ставимо завдання запровадити режим ефективного оперативного реагування на факти перешкоджання журналістській діяльності», — наголосив міністр.