Психологи впевнені, що визначити характер жінки можна не лише за зовнішнім виглядом її тоута чи ридикюля, але й за тим, що ж там усередині.
Не завжди хаотично наповнена сумка свідчить про креативність, творчу неординарність її господині. Часом переповнений клатч свідчить про звичайну неохайність!
То ж як навести лад у жіночій сумці, коли щодня доводиться носити із собою багато необхідних речей? Як правильно розподілити в сумці гаманець, косметичку, телефон, блокнот, аби кожен елемент ділового образу був завжди під рукою і не губився в нескінченності шкіряного «черева»?
Фахівці радять дотримуватися кількох нескладних правил, аби речі, покладені в сумку, розташовувались гармонійно і не завдавали зайвого клопоту. Для початку – зробіть ревізію дрібних предметів, аби з'ясувати їх цінність та необхідність. Далі зважте усі «за» та «проти» у виборі форми й розміру сумки, яка б вільно вміщала необхідний арсенал жіночих дрібниць як у діловому, так, скажімо, й у вечірньому образі.
Психологи натякають, що треба щоденно перевантажувати сумку, адже це корисно для наведення ладу у думках.
Не забувайте і про фізичний стан шкіргалантереї, тому що навіть найменша дірочка у підкладці здатна зіпсувати ваш настрій. Тут дрібниць не буває!
Джерело: https://imidge.com.ua/news/stati/on-the-shelves-how-to-bring-order-in-a-female-handbag/