Державна служба аудиту розпочала перевіряти діяльність Держрезерву за попередні роки. Зокрема, інспектори мають пересвідчитися по регіонах, чи справді в місцях зберігання наявні ті товарно-матеріальні цінності, яким належить там бути за документами.
Принаймні, у цьому запевнив Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко, виступаючи у прямому ефірі на одному з телеканалів. Він також пообіцяв поінформувати громадськість про результати перевірок.
Утім, вже зараз можна бути певним — ці перевірки, якщо їх проводитимуть з належною ретельністю, дадуть вражаючі результати. Адже давно вже відомо, що Держрезерв майже не має власних потужностей для зберігання, тож мусить укладати договори з тими, хто такі потужності має. При цьому, судячи із численних фактів, відомих ще у попередні роки, підбір ділових партнерів відбувався, м’яко кажучи, не завжди об’єктивно.
Товарно-матеріальні цінності часто передавали сумнівним фірмам незрозумілого походження, а то взагалі фірмам-«одноденкам». Чи варто було потім дивуватися, що протягом певного часу у наявності не виявлялося ані державного майна, ані самих фірм?
Порушені з цього приводу кримінальні справи часто зависали у повітрі, бо винних не знайти. Крім того, сумнівно, що керівництво Держрезерву в усіх таких випадках не бачило, з ким має справу, і ніколи не траплялося елементу злочинної змови з метою привласнення майна, переданого на зберігання…
Ось це і мала б з’ясувати перевірка. Подивимося, які висновки буде зроблено за її підсумками і чи зазнають покарань винні. Принаймні Ігор Петрашко пообіцяв, що згодом буде напрацьоване «концептуальне бачення щодо функціональної діяльності підприємства» — сподіваємося, це бачення буде спрямоване на наведення порядку у відомстві. Крім того, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що з цією самою метою наразі триває конкурс на посади керівників Держрезерву.