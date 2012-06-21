Станом на 2019 рік, за даними НБУ, на ринку фінансових компаній в Україні працювало 684 МФО. Навіть враховуючи те, що за період карантину частка компаній завершила роботу, це все таки достатньо широкий вибір: наприклад, у Польщі функціонує тільки близько 60 брендів мікрофінансових компаній.
Однак, не дивлячись на високу конкуренцію, досить мало компаній підготували вигідні умови для кредитування. За дослідженням Minfin.com.ua, всього 12 компаній, що надають кредит онлайн та дані про тарифікацію які перебувають у відкритому доступі, пропонують новим клієнтам позику під 0,01%.
Фінансовий портал створив рейтинг мікрофінансових організацій, оцінивши, які з МФО пропонують найкращі умови для своїх клієнтів.
Чому важливо шукати кредит під 0% (насправді 0,01%)
З огляду на принцип роботи, мікрофінансові організації видають кредити на короткий термін під великі відсотки. Що головне – мікропозики доступні клієнтам без офіційного працевлаштування та із зіпсованою кредитною історією. Тобто, на позику в МФО можуть розраховувати ті, кому відмовляють банки.
Подібні кредитні операції вважаються ризикованими – є велика ймовірність, що ненадійний з точки зору скорингу клієнт так і не поверне кредит. Щоб убезпечити себе, мікрофінансові організації надають позики під високі відсотки.
Так, річний відсоток за мікропозиками може складати до 700%. Ці відсотки дроблять по днях (0,2% на день виглядають більш прийнятними), а самі кредити зазвичай не видають на термін довше місяця.
Однак переплату за кредитом в МФО можна звести до мінімуму завдяки акціям: багато мікрофінансових організацій пропонують перший кредит під 0,01%. Видавати гроші у кредит під 0% забороняє законодавство, тож в основному у рекламних оголошеннях йдеться саме про 0,01%.
Методологія проєкту Minfin.com.ua
Ранжування компаній проводилося за 6-ма критеріями: сумою кредиту, терміном кредиту, доступним способом сплати позики, прозорістю подання інформації, наявністю ідентифікації клієнтів через Bank ID та за зручністю комунікації зі службою підтримки.
Ознайомитися із рейтингом мікрофінансових організацій можна на Minfin.com.ua.
Віктор КЛІЧАК
для «Урядового кур’єра»