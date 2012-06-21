Учні не зобов’язані носити шкільну форму поки не відбудеться нарада спеціалістів. Про це йдеться у наказі Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської Ради.
1 грудня пройде обговорення щодо доцільності використання шкільної форми між директорами київських шкіл з органами самоврядування навчальних закладів.
У документі зазначено, що працівники освітніх закладів не в праві дискримінувати школярів через форму, адже чинні накази щодо неї втратили силу ще у 2008 році.
Тому до грудня цього року директорам шкіл доручено обговорити це питання і підготувати зміни в разі потреби.