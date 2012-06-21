У мережі оприлюднили старі світлини вишиванок із сіл Чигиринського району. Інтернет-альбом розмістив у себе на сторінці письменник та краєзнавець Олександр Солодар.
Пан Солодар колекціонує світлини з Чигиринщини уже більше 25 років. Наразі його зібрання нараховує понад 700 одиниць. Каже: на світлинах виявив особливості чигиринської вишиванки.
«Закономірностей дуже багато. По-перше, регіональні відмінності у вишивці Побережжя Дніпра і лісової зони Холодного Яру. По-друге, особливості вишивки окремих елементів одягу, рушників тощо, — розповідає у коментарі «ГромЧе» письменник та краєзнавець Олександр Солодар.
Крім самих світлин, Олександр також збирає інші раритети з Чигиринщини. Зокрема, одяг та архів.
Це світини чигиринських вишиванок є із сіл Погорільці, Красносілля, Боровиця, Новоселиця, Тіньки, Тарасівка, Розсошинці, Галаганівка.