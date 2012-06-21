Фантастичне хімічне шоу, захопливі й унікальні наукові експерименти чекали на харків’ян у «ЛандауЦентрі» під час проведення інтерактивної програми «Лабораторія божевільних вчених».
У межах заходу гостям представили незвичайні наукові експерименти: окрім дивовижного хімічного шоу, проводили досліди з високою напругою, демонстрували дію різних фізичних законів, а також унікальні експонати. Кожен відвідувач лабораторії міг бути не просто глядачем, а й взяти участь у різноманітних інтерактивних програмах.
Як повідомили у прес-службі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, захід приурочено до 5-річчя створення центру інтерактивної науки, що відбулося за ініціативи університетської громадськості та Асоціації випускників, викладачів і друзів університету. За словами засновників, головною метою центру було визначено стимулювання відродження втраченого інтересу до науки (насамперед у молоді), а також заснування унікального в Україні першого приуніверситетського центру інтелектуального дозвілля для харків’ян і гостей міста.
Самі відвідувачі стверджують, що «ЛандауЦентр» став найпопулярнішим на сьогодні місцем у Харкові, де навчання перетворюється на задоволення, а процес пізнання стає сенсом життя.