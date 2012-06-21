У Києві в Музеї книги і друкарства України відкрився міжмузейний виставковий проєкт, присвячений 200-річчю з дня народження одного з найяскравіших українців другої половини ХІХ століття Пантелеймона Куліша. Він був письменником, видавцем, редактором, літературним критиком, драматургом, фольклористом, художником, а ще одним з перших сподвижників української культури, популяризаторів української мови і просвітників українського народу.
Йому належить перший переклад українською Святого Письма. Завдяки діяльності Пантелеймона Куліша з’явилися видання багатьох майбутніх класиків української літератури: Тараса Шевченка, Марка Вовчка, Олекси Стороженка, Ганни Барвінок, творів і біографії Миколи Гоголя. Як видавець, він дбав про народну освіту. В його друкарні в 1863 році побачила світ перша українськомовна арифметика. Упорядкував видання відомий громадський діяч і письменник Олександр Кониський, а кошти на друк зібрав Микола Костомаров.
В експозиції, у створенні якої разом з Музеєм книги і друкарства брали участь Музей театрального, музичного та кіномистецтва і Національний музей Тараса Шевченка, представлено цінні прижиттєві видання творів Пантелеймона Куліша та книжки, що побачили світ у його друкарні в Петербурзі. А ще — матеріали зі спектаклю «Макбет», який поставив Лесь Курбас за перекладом П. Куліша. Серед цікавинок виставки — портрет Пантелеймона Куліша авторства Тараса Шевченка (полотно, олія) і портрет Тараса Шевченка, який створив Пантелеймон Куліш (папір, олівець).
Чим цікавий Пантелеймон Куліш сучасним українцям?
«Гадаємо, тепер він був би тим, кого називають лідером думок: одним з найпопулярніших блогерів, гострим на слово критиком не тільки літературно причетних речей, генієм PR-менеджменту й чи не найзатребуванішим автором рецензій», — діляться куратори виставки Інна Мочарник і Михайло Довбищенко.
Яскрава й успішна особистість завжди приваблює і власним прикладом надихає. А нині як ніколи нам усім потрібні українські історії успіху.
Під час відкриття Укрпошта провела спецпогашення марки, виданої до 200-річчя з дня народження Пантелеймона Куліша.
Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур’єра»