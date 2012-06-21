Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Моніторинг стану атмосферного повітря, який здійснює обласний гідрометцентр у Черкасах засвідчив, що в червні нинішнього року комплексний індекс забруднення атмосфери (ІЗА) у цілому по місту знизився у 1,2 рази за рахунок зменшення середньомісячної концентрації формальдегіду.
Як повідомив начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань, якщо у травні цей індекс дорівнював 10,02, а за червень показник знизився до 8,15. Однак, згідно з загальноприйнятими методами оцінки, якщо ІЗА становить від 7 до 14 одиниць, рівень забруднення вважається високим.
Причиною ж є аміак, формальдегід, діоксид азоту та пил, які потрапляють в атмосферу внаслідок роботи підприємств і транспорту. Їхній вміст у повітрі перевищує середньодобову гранично допустиму концентрацію в 1,3 – 3 рази.
В окремих районах міста були випадки перевищення максимальної разової гранично допустимої концентрації аміаку. Зросли середньомісячні концентрації пилу, зокрема в центральній частині міста, діоксину азоту, оксиду вуглецю.
Зливи, які пройшли на початку липня, сприяли очищенню навколишнього середовища від шкідливих домішок. Однак, як свідчать результати аналізу проб повітря, концентрація шкідливих речовин у ньому зменшується лише ненадовго. На найближчі дні синоптики прогнозують суху й спекотну погоду, яка може погіршити якість повітря.