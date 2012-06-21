Василь БЕДЗІР
«Урядовий кур’єр»
Чи вразливими є ромські жінки до дискримінації і якщо так, то наскільки? Такі питання постали перед учасниками «круглого столу», який відбувся в Ужгородській міській раді. У центр обговорення поставили реалізацію Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
Не випадково першою таку зустріч провели саме в Ужгороді: тут найбільша, ніж деінде у країні, чисельність ромського населення. Як зазначила одна з керівників ромського жіночого фонду «Чіріклі» Зола Кондур, котра понад 20 років є «голосом» ромських жінок в Україні та за кордоном, загалом на Закарпатті є 124 компактних поселень ромів, тому актуальність підтримання рівних прав та можливостей таких жінок у громаді дуже суттєва.
Насамперед, звертали увагу на неграмотність та відсутність документів, що стає перепоною до отримання соціальних і медичних послуг, а також працевлаштування. Керівник центру ґендерної освіти Ужгородського національного університету Маріанна Колодій навела приклад насильства у сім’ї молодої ромки з Ужгорода, яка залишилася посеред вулиці з двома малими дітьми. У тій ситуації гостро постала проблема відсутності притулків для жертв ґендерно обумовленого насильства. Порушували і питання раннього материнство дівчат ромської національності, їхню неосвіченість.
Про те, що інтегрувати ромів у суспільство потрібно з раннього віку, говорила експерт із ґендерних питань, яка працює в структурі ООН, Лариса Кобелянська. Тож корисно направляти ромських дітей у різні навчальні заклади, а не тільки в окремі «ромські» школи. «Має бути з боку держави інструмент контролю і примусу щодо батьків стосовно освіти їхніх дітей», – сказала вона.
До слова, протягом місяця в міській раді проблеми ромів обговорювали вже вдруге. На недавньому засіданні координаційної ради з питань захисту та інтеграції ромів в українське суспільство, яка діє при раді, серед інших ішлося про дражливе питання, яке багато хто сором’язливо замовчує. Тоді депутат міської ради Юрій Мандич зауважив, що потрібно контролювати адресну допомогу на дітей. Слід поставити виплату соціальних грошових допомог які держава виділяє ромським сім’ям на виховання дітей, у залежності від того, як дитина відвідує школу. Якщо батьки не дбають про навчання школяра, то це означає, що вони неналежно виконують свої обов’язки. Мовляв, уже давно ці питання депутат порушує, а зрушень – жодних.
Подібні до проведеного в Ужгороді «круглого столу» планують також у інших містах і районах Закарпаття.