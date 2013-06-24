За новою автоматизованою системою, яка запрацювала із січня 2025 року, понад 71 тисяча військовослужбовців отримала статус учасника бойових дій (УБД).

Суть новації полягає в можливості отримати статус УБД через Єдиний державний реєстр ветеранів війни. Інформацію до нього зобов’язані вносити уповноважені особи військових частин у п’ятиденний строк з дня початку виконання бойового завдання. Розгляд документів, поданих до реєстру ветеранів війни, здійснюється автоматично в режимі реального часу.

Нова система доповнила чинний варіант отримання статусу УБД через комісію з питань розгляду матеріалів про визнання учасником бойових дій. Документи на розгляд комісії подає командування військової частини або військовослужбовець самостійно. Для самостійного звернення військовому необхідно подати заяву за встановленою формою, дві фотокартки 3х4 см на матовому папері, а також документи, що підтверджують участь у бойових діях. Заяву слід надсилати поштою до комісії того органу військового управління, якому підпорядкована військова частина, де проходить чи проходив службу військовослужбовець під час участі в бойових діях.

Отримання статусу УБД регулюють нормативно-правові акти, серед яких наказ Міноборони від 10.11.2022 №369 «Про затвердження Положення про комісії Міністерства оборони України з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій, учасниками війни та вирішення спірних питань щодо зарахування окремих періодів служби до вислуги років та Інструкції про порядок видачі в Міністерстві оборони України посвідчень учасника бойових дій, нагрудних знаків «Ветеран війни — учасник бойових дій» та листів-талонів на право одержання ветеранами війни проїзних квитків з 50-відсотковою знижкою їх вартості», повідомляє Міноборони.