Законом «Про внесення зміни до статті 1 Закону «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» на рік продовжено чинний стан речей до 31 грудня 2020-го включно. За ухвалення документа в першому читанні і в цілому проголосували 320 народних депутатів. У повному складі від голосування відмовилися фракції «Голос» і «Батьківщина», повідомляє УНІАН.
Окрім пролонгації, новий закон повністю повторює попередній, ухвалений 16 вересня 2014 року (набув чинності 18 жовтня того самого року). Учорашнє ухвалення стало чи не єдиною реалізацією досягнень нормандського саміту, яке влаштувало всі сторони. Хоч РФ наполягала на іншому статусі, оскільки Кремль мріє про відхилення цього закону. І саме російська нездатність домовлятися й диктат їхніх умов стали визначальними в підтримці документа опозиційної у нинішніх умовах фракції «Європейська солідарність».