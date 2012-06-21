Роман КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»
До Черкас давно прикована увага правоохоронців, які вважають обласний центр одним із найбільш криміналізованих міст. Численні бандитські розбірки і навіть убивства стають тут мало не звичним явищем. Ось і остання новина про зникнення заступника міського голови Черкас Юрія Ботнара якщо й не сколихнула все місто, то принаймні примусила про це говорити багатьох. Та, як виявилося, вона була лише наслідком спеціальної операції правоохоронців. Як повідомляє на своєму сайті Державне бюро розслідувань, його працівники разом із Департаментом контррозвідки СБУ затримали депутата Черкаської міської ради, який і замовив убивство заступника міського голови.
У ході слідства з’ясовано, що затриманий через конфлікт, який виник на тлі розподілу сфер впливу, намагався організувати умисне вбивство згаданого чиновника. Для цього доручив посереднику знайти кілера й передав завдаток.
Під час операції правоохоронці імітували вбивство заступника міського голови та після передачі оплати за злочин, затримали його організатора у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Затриманому в разі доведення вини загрожує покарання у вигляді позбавлення на строк від 10 до 15 років.
Ще одна спецоперація, цього разу у виконанні працівників Смілянського відділу поліції, дала змогу затримати зловмисників, які викрали жителя Сміли й завдали йому серйозних тілесних ушкоджень. Викрадачами виявилися троє місцевих жителів. Як повідомив сектор комунікації поліції Черкаської області, під час санкціонованих обшуків поліцейські вилучили у підозрюваних зброю, а також одяг зі слідами крові. Також вилучено автомобіль, який зловмисники використовували під час вчинення кримінального правопорушення.
Суд обрав підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. За скоєне їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років із конфіскацією майна.