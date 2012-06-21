Сучасне життя вимагає від нас активних дій і швидких темпів. Не менш важливе значення має й вільне володіння іноземними мовами. Адже в епоху глобалізації знання мов не тільки полегшує спілкування, а й допомагає встановити міжнародні ділові зв’язки, підвищити кваліфікацію, використовуючи досвід західних партнерів, просто добре відпочити за кордоном, не вдаючись до допомоги перекладача.
У Черкаському обласному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів підбили підсумки постійно діючого тематичного семінару «Ділова англійська мова» для керівників та спеціалістів апарату, управлінь, відділів обласної державної адміністрації, виконавчого апарату обласної ради, територіальних органів міністерств, центральних органів виконавчої влади. Другий рік поспіль програму семінару реалізовує старший викладач кафедри англійської філології Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького кандидат філологічних наук Вікторія Токарчук. Підсумком навчання стало підвищення рівня володіння діловою англійською мовою, розвиток навичок мовлення, читання і письма. Усе це дасть змогу державним службовцям активно використовувати англійську мову у професійному спілкуванні.
Питання володіння англійською залишається актуальним і справедливо вважається одним зі стратегічних завдань реформи державної служби. За словами директора центру Сергія Демченка, наступного року тут продовжать удосконалення мовної практики державних службовців краю. Для цього організовують два постійно діючі семінари, де навчатимуться працівники управлінь та органів місцевого самоврядування. Як свідчить статистика, тільки 7% українців нині володіють англійською мовою, тоді як європейський показник — 50%, а у скандинавських країнах — 80—90%.