Кількість загиблих в результаті зіткнення поїзда та шкільного автобуса на півдні Франції зросла до шести осіб. Про це повідомляє Le Figaro.
Від отриманих травм у лікарні померли двоє 11-річних дівчаток.
Раніше повідомлялося, про чотирьох загиблих дітей в результаті аварії. Також поранення отримали 18 осіб, 14 з яких — діти.
Нагадаємо, аварія сталася на переїзді між містами Міяс та Сен-Фелю-д'Амон на півдні країни близько 16:00 за місцевим часом 14 грудня. Автобус перевозив учнів кількох шкіл віком від 13 до 17 років.
Французькі ЗМІ повідомляють, що зіткнення трапилося на переїзді, який регулярно критикували за небезпеку. В той же час чиновники залізниці заявили, що переїзд був обладнаний всіма необхідними знаками та сигналізацією.