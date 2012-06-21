Миколаївська письменниця Ангеліна Кріхелі представила свою п’яту книжку «Врятувати Кощія». Вона вийшла в авторській серії «Казки для сімейного читання». Казка про те, наскільки кожному необхідна підтримка в складні моменти життя. І про те, що кожен повинен вміти цінувати надану підтримку. Книжку видано двома мовами, російською та англійською, вона буде корисна для вивчення англійської малюками. Переклала Вероніка Писарєва, а проілюструвала мама авторки Ірина Кріхелі. «Книжка для сімейного читання, — каже письменниця, — аби батьки почитали дітям казочку та пояснили, в чому полягають справжні цінності життя».
Презентація відбулася на літньому майданчику Миколаївського драматичного театру. До читання долучилися рятувальники й медичні працівники, моряки та поліцейські, працівники «Миколаївгазу» та шоколотьє, журналісти та навіть байкер. Тут ще виготовляли шоколадні вироби й пригощалися ними, охочих навчали основ пісочної анімації, звучала музика й навіть грав духовий оркестр Національної поліції в Миколаївській області. Бібліотеки отримали в подарунок екземпляри книжки. А гості могли взяти участь у розіграші призів.
Нова книжка Ангеліни Кріхелі — це благодійний проект. Увесь її тираж розійдеться бібліотеками області та країни.