Британський письменник Джордж Орвелл став знаменитим передовсім завдяки роману-утопії «1984» і повісті-утопії «Колгосп тварин». У них автор піддав нищівній критиці тоталітарні суспільства. Передусім ідеться про сталінський СРСР, нацистську Німеччину, Італію часів Муссоліні і франкістську Іспанію.
Цього року «Видавництво Жупанського» вперше в Україні випустило ще одну книжку письменника — «Данина Каталонії», написану одразу після повернення з охопленої громадянською війною Іспанії. Туди він потрапив як кореспондент БІ-БІ-СІ та газети «Обзервер». Можливо, саме цим можна пояснити те, що стиль викладу нагадує журналістський репортаж, у якому захопливо зображено калейдоскоп буремних подій.
Насамперед вражають описи фронтових буднів іспанських ополченців, яким місяцями доводилося сидіти в окопах, витримуючи голод, холод і антисанітарію. Джордж Орвелл без усіляких прикрас показує позиційну війну, свідком якої був, коли не вистачало озброєння і боєприпасів для захисників Барселони, Таррагони й інших міст і містечок Каталонії, що боронилися від франкістів. Далі автор у притаманній йому манері критикує військове командування уряду Іспанської Республіки, яке припустилося фатальних помилок, що призвело до численних людських втрат на фронті.
Джордж Орвелл фактично в кожному розділі згадує про негативну роль Радянського Союзу, який виступав на боці іспанських комуністів. Втручання СРСР ще більше розпалило вогнище громадянської війни у країні, жертвами якої став майже мільйон громадян.
Не буде перебільшенням те, що «Данина Каталонії», написана майже 80 років тому, не втратила актуальності саме для українського читача в контексті гібридної війни на Донбасі, розв’язаної Росією. Виникає чимало паралелей між подіями в Іспанії 1936—1939 років, талановито задокументованими письменником, і тими, що нині відбуваються на сході України. Приміром, як пише Орвелл, Народний фронт Іспанії, керований комуністами, регулярно отримував зброю від СРСР, тисячі його агентів заполонили країну задля ведення терористичної діяльності, військові радники надавали технічну підтримку інтербригадам, укомплектованим представниками лівих європейських партій, дипломатичне представництво СРСР, по суті, стало центром планування диверсійних операцій на території країни, втягнутої у громадянський конфлікт.
Автор вказує на ще один промовистий факт, пов’язаний з радянською резидентурою. Кремль тоді, як і нині, постійно дбав про ідеологічне прикриття своєї присутності, скуповуючи оптом і в роздріб європейську пресу. На батьківщині письменника, зазначає автор, громадськість через дезінформацію продажних писак слабко орієнтувалася в перебігу подій в Іспанії, недооцінювала реальну загрозу для Великої Британії від тоталітарних режимів Німеччини і Радянського Союзу.
Насамкінець. Передовсім слід відзначити документальну вартість «Данини Каталонії». Навряд чи це видання могло з’явитися за совітів, оскільки громадянська війна в Іспанії сприймалася виключно через ідеологічно вивірену публіцистику Михайла Кольцова чи Іллі Еренбурга. Тепер у розпорядженні українського читача з’явилося безцінне джерело інформації, яке ламає стереотипи, десятиліттями нав’язувані ідеологічно заангажованими журналістами з чужої столиці.
Тарас ГОЛОВКО
для «Урядового кур’єра»