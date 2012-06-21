Уряд підтримав пропозицію Мінветеранів надати 26,5 мільйона гривень на виплати одноразової грошової допомоги членам родин тих наших співвітчизників, які загинули в АТО, та людям, котрі набули інвалідність під час участі в АТО-ООС.
А ще Кабінет Міністрів перерахував розмір щомісячних страхових виплат потерпілим на виробництві та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого. Цю норму передбачено чинним законодавством. Так, уряд вирішив встановити коефіцієнт перерахунку з 1 березня цього року в розмірі 1.11. Про це за підсумками чергового засідання уряду написав у своєму Телеграм-каналі Прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
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«Урядового кур’єра»