Рішення Верховної Ради щодо курсу України на членство в НАТО і якісно новий підхід до формування Річної національної програми співпраці Україна — НАТО — важливі здобутки євроатлантичної інтеграції України у 2017 році. Таку думку озвучила під час круглого столу «20 років Особливого партнерства Україна — НАТО» віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.
Посадовець припустила, що наступна програма співпраці з НАТО буде конструктивнішою й більше нагадуватиме План дій щодо членства в Північноатлантичному альянсі. Окрім цього, йшлося про перехід до нових підходів професійної підготовки державних службовців, залучених до євроатлантичної інтеграції. «Разом із Програмою професійного розвитку НАТО ми вперше перейшли до модульного навчання людей із різних міністерств і відомств, що працюють з Альянсом. Майже 100 людей закінчили цей курс. Маємо далі працювати над тим, щоб мати в усіх міністерствах і відомствах — від безпеково-оборонних до цивільних — інституційну спроможність виконувати завдання, яке парламент визначив для нас як одну з основних цілей української зовнішньої політики», — цитує слова віце-прем’єр-міністра її прес-служба.
В Україні очікують, що Північноатлантичний альянс визначиться з довгостроковою геополітичною перспективою відносин з Україною. «Не шукати щоразу причини, чому Україна ще не частина стратегічного бачення, на яке ми всі очікуємо і яке природне: необхідність членства України в Альянсі», — додала посадовець.
А важливим пріоритетом співпраці з НАТО вважається сфера комунікацій. «Для нас важливий свідомий, а не емоційний вибір громадян щодо євроатлантичної інтеграції, вміння відокремлювати популізм від дійсності, міф від факту. Це гострі питання і для України, і для кожної країни-члена Альянсу, і для Альянсу загалом».
Лора ВОВК
для «Урядового кур’єра»