Віктор ШПАК,
«Урядовий кур’єр»
Незвично тепла для грудня температура призвела до того, що на Закарпатті ще продовжують знаходити білі гриби. Натомість на Житомирщині грибник, який сподівався надибати у лісосмузі виводок опеньків, набрів на зовсім не очікувану знахідку.
Старанно обстежуючи пеньки і стовбури дерев поблизу села Половецьке Бердичівського району, чоловік звернув увагу на невідомо ким перекопану землю і вкриті іржею підозрілі металеві предмети, що лежали на поверхні ґрунту. Викликані за телефоном «101» рятувальники підтвердили, що грибник вчинив мудро, бо це були авіаційні бомби часів Другої світової війни.
Найімовірніше, небезпечну знахідку викопали чи то шукачі металобрухту, чи то «чорні археологи», які ведуть незаконні розкопки у місцях колишніх запеклих боїв. Однак замість того, щоб хоча би анонімно повідомити про неї, горе-пошуковці покинули бомби напризволяще.
Піротехніки управління ДСНС у Житомирській області виявили на місці пригоди аж 36 авіабомб – одну 50-кілограмову та 35 десятикілограмових, які були вивезені у безпечне місце і знешкоджені. Страшно навіть уявити, якої біди могли наробити чотири центнери вибухонебезпечних предметів, якби вони здетонували від необережного поводження, випадного удару чи розведеного кимось вогнища. Тому рятувальники вкотре нагадують, що у подібних ситуаціях краще перестрахуватись, навіть у деяких випадках не обґрунтовано викликавши на місце знахідки фахівців-піротехніків, ніж важити своїм і чужим життям, методом «тику» встановлюючи, чи може вибухнути невідома знахідка.