В ОБСЄ розповіли про пораненого пастуха, який постраждав від вибуху розтяжки біля Новоолександрівки Попаснянського району. 47-річний чоловік натрапив на розтяжку, випасаючи кіз. За його словами, одна з домашніх тварин зачепила розтяжку, а він опинився у зоні ураження. Зараз постраждалий перебуває у лікарні міста Попасна. За словами лікарів, чоловік дістав осколкові поранення грудної клітини, лівої легені та плеча.
Треба додати, що згідно звітів піротехнічних розрахунків ДСНС України, на Луганщині щодоби вилучають багато вибухонебезпечних предметів. Наприклад, тільки протягом доби, 24 вересня піротехніками обстежено 3,41 га території у Новоайдарському, Попаснянському, Станично-Луганському районах й прибережну територію річки Айдар біля села Денежникове. Там виявлено та вилучено 10 одиниць артилерійських снарядів, ручних гранат тощо.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»