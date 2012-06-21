Чарлі Хаммертон з Великобританії залишив роботу у Військово-повітряних силах, продав усе своє майно і розпочав навколосвітню подорож разом зі своїм тхором, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Таким чином він хотів звільнитися від спогадів і втрат, які супроводжували його протягом року.
Мама Чарльза померла у березні 2017 року, через декілька місяців з життя пішов його найкращий друг від передозування наркотиками, а вкінці року від серцевого нападу померла нова дружина батька Чарльза.
У той час Чарльз жив у чудовій квартирі, мав хорошу роботу, три машини і багато заощаджень.
На кругосвітні пригоди Чарлі зібрав 20 000 доларів. Щоб зібрати таку суму він продав три автомобілі і практично всі свої речі. Чарлі і його друг Бандит подорожують світом уже вісім місяців, вони об'їхали територію від Північного полярного кола до півдня Італії, відвідали 25 міст в 11 країнах.
Тхір з'явився у Чарлі в 2015 році. Чоловік забрав звірка з притулку для врятованих тварин. З того часу Бандит не покидає Чарлі ні на хвилину – наприклад, разом з ним їздив на військові збори. Тхір залишався відданим другом Чарлі і в момент, коли той втратив свою прийомну матір і кращого друга. Чарлі каже, що, подорожуючи, вони з тхором просто «прямують за сонцем». «Це був прекрасний час, і я провів його зі своїм чотирилапим другом тхором», – говорить Чарлі.
Про свої пригоди з хвостатим улюбленцем чоловік розповідає на сторінці в Facebook. Крім цього, в 2018 році він випустив книгу про знайомство з Бандитом і, як після того, змінилася його життя.
«Зараз я маю менше грошей, але відчуваю себе набагато багатшим як людина», – розповідає Хаммертон.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»