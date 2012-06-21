Стюрт Морріс з Квінсленда, Австралія, знайшов на березі струмка шкуру величезної семиметрової змії. Чоловік зробив кілька фото зміїної шкіри і продовжив прогулянку. На зворотному шляху знахідка все ще була на місці, і Морріс забрав її додому.
У будинку Стюарт замочив шкуру у ванні, а після поклав на сонці підсушитися.
Спочатку Морріс вирішив, що це місцевий пітон скинув «одежу», але при найближчому розгляді його здолали сумніви. І не дарма. Експерт із змій Девід Уолтон сказав, що шкіра належить сітчастому пітонові з Південно-Східної Азії.
Тримати сітчастого пітона в домашніх умовах є незаконним в Австралії, за винятком зоопарків. А ось як шкура рептилії потрапила на австралійську землю, можна тільки здогадуватися.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»