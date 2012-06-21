За даними Національного інформаційного агентства Лівану, чоловіка відомої співачки Ненсі Айрам Фаді Аль-Хахем звинувачують у вбивстві.
Суддя заявив, що обвинувачення може бути зняте, якщо захист доведе, що Аль-Хахем діяв у самозахисті. Суддя попросив кадри з домашніх камер спостереження будинку Айрам.
Попередні кадри, опубліковані в місцевій телевізійній мережі MTV, показали чоловіка в масці, який тримав зброю.
Обвинувачення прийшло після того, як Аль-Хехем 5 січня застрелив зловмисника, стріляючи в нього кілька разів. Нібито зловмисник увірвався у будинок з метою крадіжки.
Справа викликала зацікавленість у ЗМІ через популярність Айрам, тоді як зловмисник був визначений як 30-річний Мохамед Хассан Муса, сирійського походження.
Незабаром після інциденту Аль-Хахем був затриманий для допиту та пізніше відпущений.
Діти зіркової пари в момент інциденту були в будинку.
ДОВІДКА «УК»
Ненсі АЙРАМ отримала славу співачки у відеокліпі «Akhasmak Ah» майже два десятиліття тому, і з тих пір стала однією з найпопулярніших поп-співачок в арабському світі, випустивши серію хіт-альбомів і знявшись у найпрестижніших міжнародних шоу талантів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»