Американські вчені провели низку досліджень і з'ясували, що смажена картопля і магазинні чіпси є найшкідливішими продуктами для людей, які дбають про своє здоров'я і фігуру.
Дослідження опублікував журнал Health Affairs
Таку заяву фахівці зробили після ретельних досліджень, в яких детально вивчили вплив картоплі на організм людини. «Смажена картопля один з основних продуктів, які найбільш тісно пов'язані зі збільшенням ваги. Пакет чіпсів одна з найгірших речей, які ми дозволяємо собі, коли намагаємося скинути вагу», – переконані фахівці.
Вчені пояснили, чому картопля так згубно впливає на людей з дієтою. Проблема в тому, що цей овоч дуже калорійний, але при цьому має дуже низьку поживну цінність. У результаті, коли людина поїсть картоплі, то відчуття голоду в неї зникне на дуже короткий термін, після чого знову прокинеться апетит.
«У чіпсах мало вітамінів і мінералів, вони затримують воду і відкладення жиру на животі», – цитує журнал експертів.
При цьому картопляні чіпси не тільки погані при дієті, вони ще й шкодять здоров'ю. Наприклад, якщо часто вживати цей продукт, то є ризик заробити підвищений тиск. А це, в свою чергу, може привести до зовсім поганих наслідків гіпертензії, інсульту та інфаркту.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»