Ярослав САДОВИЙ,

«Урядовий кур’єр»

Останнім часом з’являються нові штами коронавірусу SARS-CoV-2. Нові штами з'являються через мутації. І в цьому немає нічого дивного – мутує все, від вірусів до людей. Однак відмінність вірусів у тому, що більшість їх мутує дуже швидко і без особливої шкоди для себе.

Мутація – це зміна в генетичному тексті. Якщо змінилася послідовність ДНК, що кодує інформацію про якийсь білок, значить, змінився і сам білок. Але імунітет шукає віруси саме за їх білком: імунні клітини синтезують антитіла, які дізнаються про ту чи іншу ділянку у вірусному білку. Якщо ж ця ділянка змінилася, то вірус стає на якийсь час невидимим для імунної системи. Потім, звичайно, з'являться нові антитіла, які враховують зміни у вірусному білку. Але й вірус не дрімає, він може знову змінитися.

Здатність витримувати безліч мутацій у всіх вірусів різна. Наприклад, ВІЛ мутує дуже швидко, тому імунна система майже не може його дістати, і тому проти нього досі немає вакцини. SARS-CoV-2 на таку мінливість не здатний, тим не менш, важливо знати, як він змінюється, чи є якісь закономірності в тому, як з'являються нові штами SARS-CoV-2.

Закономірності є, і про них йдеться в статті на сайті Science, яку опублікували співробітники Піттсбурзького університету. Дослідники спостерігали за двома хворими, у яких коронавірусна інфекція через ослаблений імунітет тривала дуже довго – 74 дні. В результаті вдалося побачити, як може змінитися вірус у одного і того ж хворого. SARS-CoV-2 у цих двох пацієнтів втрачав невеликі шматочки генетичного коду (іншими словами, в його РНК з'являлися делеційні мутації, або просто делеції).

Тоді дослідники проаналізували послідовності РНК з вірусів SARS-CoV-2, зібраних в різних країнах з усього світу. З’ясувалося, що у всіх коронавірусних геномах є схожі зміни. Тобто нові варіанти вірусу з'являються незалежно в різних частинах світу.

У вірусному геномі є ділянки, якими він може без шкоди для себе пожертвувати. Вірусні частинки, у яких трапилася така мутація, отримують перевагу перед іншими, тому що у них більше шансів сховатися від імунітету, бути непоміченими. Ці мутації часто відбуваються в гені білка S (або, як його називають спайковому білку), молекули якого стирчать з вірусної частки на зразок шипів. Білок S необхідний коронавірус, щоб проникнути в клітину, і саме за білок S хапаються антитіла. Очевидно, S-білок може щось втратити в послідовності амінокислот так, щоб залишитися функціональним і притому стати невидимим для антитіл.

Знаменитий «британський штам», про який всі активно заговорили в грудні, але який виявили ще восени, з'явився теж завдяки таким мутаціям. Якщо у вірусу є загальна схема мутації, то один і той же штам може сам з'явитися відразу в декількох місцях, і зовсім необов'язково, щоб його хтось розносив.

Вірусний білок може змінюватися тільки до певного моменту, і досить сильна імунна система цілком здатна швидко напрацювати антитіла проти нових варіантів вірусу (якщо такі взагалі встигнуть з'явитися). Проте, знання того, як саме вірус здатний змінюватися, має допомогти в розробці вакцин. Можна припустити, що найбільш ефективна вакцина буде враховувати різні варіанти вірусу, і, можливо, навіть ті, які ще не з'явилися.