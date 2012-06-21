Курс в Україні до кінця січня легко досягне позначки 30 гривень за 1 долар США. Про це заявив народний депутат фракції «Народний фронт», член комітету Верховної Ради з питань фінансової політики та банківської діяльності Віктор Романюк.
«Гривня стабілізується тоді, коли збалансують торговий баланс. Зараз імпорт перевищує експорт, тому стабільність національної одиниці та негативний баланс – це взаємно пов’язані речі. Наразі цей розрив складає майже п’ять мільярдів доларів США», – заявив депутат.
Нардеп вважає останню заяву Національного банку щодо майбутньої стабілізації – необгрунтованою. «Нацбанк, роблячи такі заяви, просто заспокоює. Я думаю, що гривня продовжить падіння. І курс до кінця місяця легко досягне позначки 30 гривень за $ 1 », – спрогнозував він.