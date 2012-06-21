Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
На Рівненщині вдруге зацвіли плодові дерева – вишні, яблуні, груші, абрикоси… Користувачі соціальних мереж фіксують ці випадки й активно діляться ними. Чому так стається: коли листя опадає, а дерева квітнуть?
Лілія Куцоконь, старший викладач кафедри біології та медичної фізіології Рівненського державного гуманітарного університету пояснює: «Біологічний годинник у дерев дав збій через надто спекотне літо і теплу осінь. Цим можна пояснити і друге цвітіння дерев, що й маємо вже, до речі, не перший рік. Найчастіше таке явище притаманне рослинам, завезеним з інших кліматичних зон. Радіти повторному цвітінню дерев не варто.
Аномалії з вегетативним періодом рослин, який пришвидшується, – ще одне підтвердження стрімкого глобального потепління. Це не на користь самим деревам: бо зацвітають вони не передчасно, а вдруге. Тож навесні вже не буятимуть, як зазвичай, адже генеративні бруньки формуються раз на рік – з кінця весни і впродовж літа».
До слова, ніжний цвіт на деревах сьогодні накрив холодний дощ і навіть град – прийшла справжня осінь у всій своїй красі…