У школах м. Черкаси відчувається гостра нестача медичних сестер. Бракує 10 медсестер, тобто 22 відсотки від потреби. Причина — низька заробітна плата. Подібна ситуація і в багатьох інших містах.
Як розповів директор Черкаської ЗОШ № 15 Анатолій Жгир, торік у закладі працювала медсестра від дитячої поліклініки, але перейшла на іншу роботу. Тут знаходять вихід, залучаючи до обслуговування школярів фахівця з іншої школи — № 12. Отож вона половину тижня працює в одному закладі, половину в іншому.
За словами директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Сергія Воронова, залучити медсестер на вакантні посади у школах міста дуже складно. Адже заробітна плата, яку їм пропонують, украй низька. Ці заклади обслуговують медичні працівники сусідніх медичних закладів. Керівник визнав, що це неправильно.
Як пояснив директор департаменту охорони здоров’я міської ради Олег Стадник, заявку на працевлаштування у школах випускників Черкаського медичного коледжу, який готує медичних сестер, виконано лише на третину. Зрозуміло, й молоді спеціалісти шукають роботу з гідною оплатою. Керівник сподівається, що ситуація зміниться із наступним етапом реформування медичної галузі.