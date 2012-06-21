Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Полтаві не можуть знайти управи на «нічних вовків», які останнім часом знахабніли. Катаються по вулицях на великій швидкості, а люди не можуть через них заснути. Коли громадськості це набридло і вони стали розбиратися, з'ясувалося, що в патрульних для того аби вгамувати лихачів немає сертифікованих приладів для вимірювання швидкості. Чомусь такі прилади не передбачені законом «Про Національну поліцію». Водночас у Правилах дорожнього руху вказані обмеження швидкості. Ще нюанс. У Кодексі України про адміністративні правопорушення є механізм притягнення до відповідальності за перевищення швидкості з нарахуванням штрафних балів, але ця стаття не діє. В патрульній поліції Полтавщини говорять, що не чули про плани ВР України чи уряду внести зміни в закон, щоб дати поліцейським право контролювати швидкість руху. Поки що розмову про це депутати взагалі не ведуть.
Патрульні Полтави говорять, що порушників швидкості допомогла би виявити система відеофіксації «Безпечне місто». Однак і нею вони не можуть скористатися, бо аби притягнути до відповідальності водія (мотоцикліста) за порушення ПДР, треба використовувати технічні прилади, які пройдуть відповідну сертифікацію і будуть призначені тільки для службового користування.
Ось чому поліцейських сьогодні не бояться, вони можуть тільки насварити порушника дорожнього руху. Від моменту створення, тобто з липня 2015 року, патрульні Полтавщини не склали жодної постанови за перевищення швидкості.