Падіння виробництва сільськогосподарської продукції в Україні у 2017 році становило 2,7% порівняно з 2016 роком, повідомила Державна служба статистики України (без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції).
Зокрема, виробництво рослинницької продукції торік скоротилося на 3,6%. При цьому скорочення більше зачепило сільськогосподарські підприємства, ніж господарства населення: у перших падіння виробництва становило 3,9%, у других — 1,2%. Варто нагадати: торік виробництво сільськогосподарської продукції зросло на 6,1% порівняно з 2015 роком.
Виробництво тваринницької продукції у 2017 році скоротилося на 0,4%. При цьому на підприємствах виробництво зросло на 0,6%, а в господарствах населення скоротилося на 1,3%.
Щодо тваринницької продукції варто пояснити детальніше. Пропозиція на ринку доступнішого за ціною м’яса птиці зумовлює «витіснення» цим видом продукції інших видів м’яса у харчуванні українців, зауважує завідувач відділу фінансово-кредитної та податкової політики Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», кандидат економічних наук Леонід Тулуш. У середині 2000-х років, зазначає вчений, частка курятини була на рівні раціональних норм споживання і в загальних обсягах споживання м’яса усіх видів становила 38%. На яловичину припадало 26%, а на свинину — 34%.
У 2017 році частка курятини збільшилася до 47% — переважно за рахунок яловичини. При цьому частка останньої у загальних обсягах споживання усіх видів м’яса зменшилася до 16% за раціональної норми споживання у 25%. Тому свійська птиця, за даними Інституту аграрної економіки, — єдиний вид сільськогосподарських тварин, поголів’я якого не зменшилося порівняно з 2016 роком, а навпаки, демонструє зростання (+4,7%).
Такий дисбаланс у виробництві м’яса, зауважує Леонід Тулуш, значною мірою зумовлений недосконалістю державної фінансової підтримки у 2017 році, коли виробництво продукції птахівництва підтримувалося за двома напрямами — у вигляді бюджетної дотації в режимі квазіакумуляції ПДВ та шляхом надання бюджетного відшкодування ПДВ при експорті продукції птахівництва.