Міністерство освіти і науки визнає, що у вишів не вистачає коштів на опалення, оскільки підвищилися тарифи. Про це Укрінформу повідомили в прес-службі Міністерства освіти та науки.
У відомстві зазначили, що в бюджетах ВНЗ передбачено кошти на опалення приміщень. Утім, на сьогодні міністр освіти та науки Лілія Гриневич дала доручення вивчити це питання у всіх вищих навчальних закладах. За результатами моніторингу МОН сформує рекомендації.
Міносвіти вирішило перевірити це питання після того, як деякі ЗМІ повідомили, що Київський національний університет ім. Т. Шевченка «розпустив студентів на двомісячні канікули». У зв’язку з цим КНУ зробив офіційну заяву, в якій повідомив, що з 24 січня по 28 лютого на прохання Студентського парламенту факультети та інститути університету планують проведення навчальних та виробничих практик поза межами університету, щоб «скоротити перебування студентів у навчальних корпусах в холодний зимовий період».