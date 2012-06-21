Нові технології і методи наукового аналізу, доступні сучасним вченим, дозволяють розгадувати найнеймовірніші загадки, проте існують таємниці, які все ще залишаються за гранню пізнання. Дослідники історії представили рейтинг найбільш таємничих загадок.
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На першому місці – манускрипт Войнича. Це ілюстрований рукопис на невідомій мові, створений кілька сотень років тому (точний час створення не встановлено, але історія рукопису простежується з 16-го століття). Чим так унікальний цей стародавній манускрипт? Тим, що невідомий автор розробив цілком невідому мову, щоб записати якісь таємні знання. Розшифрувати цю мову не вдалося навіть із застосуванням найсучасніших суперкомп'ютерів.
Незважаючи на постійний розвиток технік дешифрування, манускрипт не тільки не вдалося розшифрувати, але і розібратися в тому, чи є мова, на якій написана книга, штучною або живою. Навіть найоптимістичніші дослідники визнають, що до розшифровки манускрипту поки ще дуже і дуже далеко.
На другому місці – історія якогось Ді Бі Купера, загадкового американського злочинця, який захопив пасажирський авіалайнер Boeing 727-51 в 1971 році, отримав викуп у розмірі 200 тисяч доларів (в 1971 році це були набагато серйозніші гроші, ніж сьогодні), а потім вистрибнув з літака з парашутом і зник назавжди. Колосальні зусилля, прикладені американськими правоохоронцями для розкриття цієї справи, так ні до чого і не призвели – вважається, що Купер або загинув під час приземлення, або йому якимось дивом вдалося все прорахувати і сховатися від правосуддя.
Інша не менш таємнича історія – справа «Тамам Шуд». Наприкінці 1948-го року на одному з пляжів Австралії виявили тіло чоловіка, на якому не було видимих ушкоджень. При загиблому знайшли клаптик паперу, вирваний з рідкісного видання Омара Хайяма – на папері були два слова «Тамам Шуд». Особистість мертвого чоловіка так і не розкрили – подейкують, що його смерть якось пов'язана з діяльністю спецслужб.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", у геномі жителів Західної Африки виявили ДНК невідомого предка людини.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»