Згідно з сагами, перше скандинавське поселення в Гренландії заснував Ерік Рудий, приблизно в 985 році. Вікінги жили на цьому острові кілька століть, але в XV столітті покинули його. Чому це сталося, досі достовірно невідомо.
Висловлювалися різні припущення: через похолодання («Малий льодовиковий період»), кризи сільського господарства або чуми. Автори нового дослідження, опублікованого в журналі Quaternary Science Reviews, вважають, що «виселити» скандинавів з Гренландії могли дві обставини: вимирання моржів і поява в Європі великої кількості слонової кістки.
Співробітники університетів Кембриджу, Осло і Тронхейма об'єднали свої зусилля, щоб зробити ізотопний і генетичний аналіз бивнів, знайдених на археологічних пам'ятках. На жаль, ці аналізи є руйнівними для артефактів, тому їх небажано застосовувати на древніх пам’ятках. Дослідникам довелося працювати з фрагментами рострума – виступаючої частини черепа, до якої кріпляться бивні. ДНК витягли з двадцяти п'яти зразків, а стабільні ізотопи – з тридцяти одного. Датуються вони часом від XI до XV століття.
Аналізи дозволили визначити стать і місце походження моржів. З’ясувалося, що майже весь бивень XI-XIV століть надходив до Європи з Гренландії. У XV столітті кількість предметів з цього матеріалу різко скорочується, зате з'являється безліч виробів зі слонової кістки.
Мисливці на моржів полювали на невеликих особин, найчастіше самок. Судячи з усього, активна торгівля гренландськими бивнями призвела до винищення тварин по сусідству, а поява великої кількості слонової кістки – до здешевлення матеріалу. Через це вікінгам довелося здійснювати далекі походи за «кісткою», зокрема далеко за полярне коло. Про один з таких походів збереглися археологічні свідчення –залишки скандинавського човна знайшли на стоянці інуїтів на острові Елсмір. Очевидно, з цього походу його учасники не повернулися.
Спочатку предмети з моржової «кістки» в Європі були предметом розкоші. З них робили, наприклад, розп'яття або фігурки для ігор. Так, з бивнів моржа були зроблені знамениті шахи з острова Льюїс.
Саме висока вартість бивнів робила життя в Гренландії вигідною. Це був чи не єдиний предмет експорту з острова. Коли «кістка» моржа різко подешевшала, а добувати її стало важче, ніж раніше, залишатися в Гренландії не було сенсу. Втім, автори статті не претендують на те, щоб вважати складності з полюванням єдиною причиною, через яку вікінги покинули острів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»