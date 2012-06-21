Гарне село В’язівок у Городищенському районі на Черкащині. Буваючи тут, завжди милуюся мальовничими пейзажами, спокоєм Вільшанки, яка блакитною стрічкою пронизує село. А воно немов милується собою, задивляючись у глибочінь притоки Дніпра. Є що згадати місцевим історикам та краєзнавцям — поселення має багату минувшину, пов’язану з багатьма визначними особистостями. Однак нині жителів В’язівки турбує проблема, яка стала для багатьох подібних населених пунктів нерозв’язною, таким собі каменем спотикання. Їх дуже турбує бездоріжжя. Побудований ще за радянських часів шлях давно розлізся, ніби стара одежина. Там яма, тут урвище. Навіть велосипедом проїхати — велика проблема. А в темну пору тут навіть страшно ходити: не один уже ногу підвернув. Одне слово, недавно селяни вирішили перекрити дорогу через село, аби привернути увагу районних та обласних служб до себе. Адже востаннє такий-сякий ремонт траси, яка зв’язує село з навколишнім світом, робили більш як десяток років тому. Якось торік за допомогою поліції навіть зафіксували непридатність дорожнього покриття. Проте на складений протокол ніхто так і не відреагував. Навіть так званого ямкового ремонту дорожня служба не зробила.

Куди ж ідуть податки, які стягують з автомобілістів на бензозаправках? А як бути зі зношеним містком, яким діти змушені щодня ходити до школи? Запитання селян, на які могли б дати відповіді представники місцевої влади, відповідної служби, зависають у повітрі.

«Дорога з Городища до Шполи, яка проходить саме через В’язівок, уся така, — підказують селяни, які вийшли на протест. — Вибоїна або яма фактично на кожному метрі. Як же тут жити?»

І справді: як? Тут ще іноді їздять рейсові автобуси, машини швидкої допомоги. Не їздять, а більше маневрують.

В’язівці вже не просять, а вимагають внести їхню дорогу в плани ремонтних робіт. Однак їх не чують. Голова Вільшанської ОТГ Володимир Яровий уточнює: дорога державного значення, тож і ремонтувати покриття має Служба автомобільних доріг України. Однак у службі автомобільних доріг області немов у рот води набрали. Нічого конкретного не обіцяє і облдержадміністрація. Мовляв, як будуть кошти, тоді щось думатимемо. Ось і в планах цього року дорожні роботи у В’язівці не значаться. Терпіти такого вже просто не можна.

Щоправда, заступник начальника служби автомобільних доріг Черкащини Денис Сердюк, який приїжджав до протестувальників, таки пообіцяв залатати ями в межах села. А на інше поки що коштів нема. Уже й Вільшанська об’єднана громада згодна підсобити зі свого куцого бюджету, аби тільки ремонтники почали щось робити.

Близько сотні селян, які виходили на протест, розійшлися з невеселими обличчями. Чи їх почують?

Таких проблемних ділянок доріг на Черкащині багато. Приміром, у Кам’янському районі фактично всі шляхи потребують ремонту. У вкрай незадовільному стані перебуває відрізок дороги від м. Кам’янка до с. Грушківка Кам’янського району. Тим часом це частина туристського маршруту.

Одне слово, хоч дорожникам у цій ситуації й не позаздриш, шукати вихід потрібно. Бо так далі жити не можна.

Тим часом на шляхах Черкащини вже розпочато ремонтні роботи. Вони тривають на відрізку автодороги Черкаси — Чигирин — Кременчук у селі Мошни. Багато років дорогу державного значення недофінансовували, зокрема ця ділянка востаннє бачила ремонт ще у 1980-х. Нині підрядна організація дає гарантію на 10 років. Якщо ж виявлять упродовж гарантійного терміну експлуатації об’єкта дефекти, підрядник нестиме відповідальність та виправлятиме недоліки за власний рахунок.

На ділянці км 45+800 — км 52+800 передбачено цілий комплекс дорожніх робіт, який перетворить її на цілком сучасну європейську трасу. Очевидно, треба змінювати підходи до влаштування доріг. Що, за словами дорожників, і відбувається. Тепер проєктно-кошторисну документацію на ремонт, на який закладено кошти, розроблятимуть заздалегідь, що прискорить виконання запланованого.