Створення дієвих механізмів моніторингу дотримання мовного режиму в навчальних закладах та імплементації відповідних норм нового закону про освіту були в центрі уваги наради з питань забезпечення здійснення освітнього процесу державною мовою. Нарада відбулася під головуванням віце-прем’єр-міністра В’ячеслава Кириленка за участі міністра освіти і науки Лілії Гриневич, представників МОЗ, Мінмолодьспорту, Мінкультури та громадських організацій.
Проаналізовано реалізацію державної мовної політики в галузі освіти й висловлено стурбованість проблемами з недотриманням Закону «Про освіту», зокрема щодо мови освітнього процесу в деяких вищих навчальних закладах, мистецьких і спортивних школах.
В’ячеслав Кириленко доручив напрацювати проекти відповідних рішень для забезпечення освітнього процесу державною мовою (зокрема розглядають можливість запровадження «гарячої лінії» для повідомлень про недотримання мовних норм Закону України «Про освіту» під час навчального процесу, розроблення критеріїв оцінки дотримання мовного законодавства під час перевірок Державною службою з питань якості освіти та інші пропозиції). В’ячеслав Кириленко запевнив, що вирішення цього питання й надалі обговорюватимуть спільно з громадськістю, повідомляє служба віце-прем’єр-міністра.
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