Як повідомив під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 міністр охорони здоров’я Максим Степанов, триває завершення виплат підвищених зарплат медичним працівникам за березень (більшість областей, згідно з поданими ними довідками, уже виплатили, решта мають виплатити найближчими днями). Щодо виплат за квітень, то через пізнє прийняття змін до державного бюджету цей процес затягнувся.
«Наразі Національна служба здоров’я, яка отримала усе необхідне фінансування для виплат, продовжує укладати договори з лікарнями, щоб перерахувати відповідні кошти на доплати медикам. Перед НСЗ поставлена вимога якомога швидше укладати угоди. Також голови облдержадміністрацій зі свого боку мають попрацювати в терміновому режимі з головними лікарями, адже процес укладання договорів – двостороння справа. Тож уже цього тижня кошти повинні піти в регіони і медпрацівники почнуть отримувати підвищену зарплату за квітень. У подальшому жодних збоїв не передбачається, бо перерахунок коштів від НСЗ за травень йтиме автоматично», – наголосив міністр.
І додав, що у тарифі, який закладений на лікування COVID-19, закладена виплата 300% заробітної плати в повному обсязі. Загалом 15,8 мільярда гривень передбачено на лікування хворих на коронавірус, куди і входять підвищені зарплати медичними працівникам.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»