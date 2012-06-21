Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
Правоохоронці встановили, що мешканка Станично-Луганського району поза офіційними пунктами пропуску нелегально переправляла людей через державний кордон України на територію Російської Федерації. При здійсненні спроби незаконно перетнути кордон через замерзлу річку Луганщини зловмисницю разом з нелегалом, який скористався її послугами, було затримано працівниками Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми ГУ НП в Луганській області, на початку січня поточного року.
Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганщини, 42-річній організаторці «чорних» переправлень обрали запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. Наразі жінці повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 332 КК України. За вчинення злочину підозрюваній загрожує від 3 до 5 років позбавлення волі.