Темпи відновлення інфраструктури прифронтової Донеччини, попри розроблені проекти, передбачені кошти й гучні обіцянки перетворити область на будмайданчик, поки що надто повільні. Серед причин, що гальмують ці роботи, керівники області дедалі частіше називають недостатню кількість кваліфікованих партнерів-будівельників. А ще поширеною стала практика, коли підрядники, які виграють тендери на певний обсяг робіт, не виконують своїх обов’язків.
Щоб покласти цьому край, тут вирішили створити так званий чорний список недобросовісних будівельних компаній. Таку пропозицію висловив голова Донецької ОДА — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на виїзному засіданні Комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і ЖКГ, що недавно відбулося в Торецьку. За словами керівника регіону, безвідповідальність підрядників дуже тривожить, оскільки часто місцева влада не має змоги якось вплинути на недобросовісних партнерів.
Таку ініціативу підтримав і віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко, який взяв участь у засіданні. «Пропозицію Донецької облдержадміністрації щодо створення так званого чорного списку несумлінних фірм, які не виконують зобов’язань з ремонту і відновлення інфраструктурних об’єктів, буде підтримано. І ті фірми, які виграли тендери через систему ProZorro завдяки запропонованій ними низькій ціні, але завалили роботи на об’єктах, позбавлятимуть ліцензій», — зазначив він.
Досвід показує, що великі будівельні компанії з гарною репутацією з міркувань безпеки неохоче відгукуються на тендерні оголошення, що надходять із прифронтової Донеччини. Зате активізувалися шахраї: резонансним, наприклад, став випадок з підрядником, який виграв тендер на ремонт опорної школи селища Нікольське, але отримавши мільйон гривень передоплати, безслідно зник.
Однак такі спроби не минають безкарно: перед судом постане підприємець, який привласнив 1,2 мільйона гривень, передбачених на ремонт школи і дитячого садка. Як повідомили у прес-службі обласної прокуратури, директор фірми підписав 4 договори з відділом освіти Мар’їнської РДА і Богоявленською сільрадою на ремонт трьох шкіл і дитсадка на загальну суму 3,4 мільйона гривень. При цьому спритник завищив вартість обладнання, а частини робіт, передбачених договором, зовсім не виконав, фактично поцупивши і в без того знедолених дітей прифронтової зони понад мільйон гривень. Ці дії кваліфіковано за кількома статтями Кримінального кодексу України. Тепер підсудному загрожує позбавлення волі до 12 років.