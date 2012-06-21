На початку серпня у столичному кінотеатрі «Жовтень» має відбутися допрем’єрний показ фільму «Чорний козак». Робота над картиною, дія якої відбувається в селі Сабадаш під Жашковом на початку ХVII століття, за словами режисера Владислава Чабанюка, тривала 10 років.
Історик за фахом, колишній шкільний учитель, а нині директор історико-культурного заповідника «Трипільська культура» в Тальнівському районі, він знімав фільм тим самим методом, яким відтворює житла трипільців на території заповідника, — толокою. Люди допомагали хто чим міг. Хтось допоміг кінокамерою і найкращим оператором, хтось костюмами, ще хтось грішми. Це перший повнометражний народний фільм, створений без фінансової підтримки Держкіно, а виключно за рахунок заощаджень ідейників та спонсорських вливань.
Чорний козак — це воїн Василь, проклятий за те, що заснув на чатах. Може виходити лише ночами. Закоханий у сусідку Ганну Шуличиху, допомагає їй по господарству. На село нападають ординці. Чорний козак б’ється з ними. Самопожертвою і героїзмом знімає прокляття.
Картину зняли за мотивами історичної казки уманця Сашка Лірника на єдиній в Україні шкільній кіностудії «Мальва» в селі Легедзине Тальнівського району Черкащини. Головну роль зіграв Василь Середенко. Він не професійний актор, козакує з 1980-х. Був капітаном козацької чайки «Спас», доплив на ній з Києва до Лондона. Тепер виховує дітей у козацькому дусі.
Сашко Лірник поділився, що це вже не стільки казка «Про вдову Ганну Шулячку…», скільки панорама українського життя. Не все вийшло, як хотілося, але було кілька знахідок, які зробили фільм кращим. Стрічка позитивна, весела, переможна. Тобто це те, що нам нині потрібно.
Про дату виходу на широкі екрани буде повідомлено додатково.