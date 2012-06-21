Днями під час проведення операції «Рубіж-2018» запобігли незаконному експорту брухту чорних металів, який зловмисники намагались вивезти за кордон. В операції взяли участь співробітники податкової міліції Миколаївської області та Миколаївської митниці ДФС спільно із працівниками Херсонського прикордонного загону під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області. За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 205 Кримінального кодексу України («фіктивне підприємництво»), яка передбачає відповідальність у вигляді штрафу від 8500 до 35 000 гривень або обмеження волі на строк до трьох років. Під час оперативних заходів працівники податкової міліції ДФС Миколаївщини встановили, що група осіб завезла на територію одного з торговельних портів Миколаєва металобрухт, який планували експортувати за межі України на адресу нерезидента від імені фіктивного підприємства. Під час обшуку вилучено майже 3 тисячі тонн брухту чорних металів фактурною вартістю 17,6 мільйона гривень. На вилучену партію товару за рішенням суду накладено арешт. Слідчі дії тривають.
ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНУ